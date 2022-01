Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, dupa cum urmeaza: – doua posturi de muncitor calificat, treapta I – electrician, studii generale sau medii,…

- Un numar de 22.296 de locuri de munca sunt disponibile, miercuri, la nivel national, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit datelor furnizate de agentii economici, se mentioneaza intr-un comunicat remis de institutie. Cele mai multe locuri de munca…

- Sunt peste 23.000 de munca vacante la nivel national prin ANOFM. Daca ești in cautarea unui job, poți opta și pentru unul din campania Tion. Se cauta operatori și tehnicieni, dar și dispecer și agenți de securitate.

- Primaria Municipiului Pitesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata, respectiv pana la data de 31.12.2023, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate, gradul I (2 posturi), in cadrul Serviciului dezvoltare și managementul proiectelor.…

- Spitalul Municipal Campulung organizeaza concurs pentru ocuparea postului de director medical. Criteriile specifice de participare la concurs: sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul medicina, specializarea medicina; sunt confirmati…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 446 locuri de munca vacante. Posturile disponibile sunt dupa cum urmeaza: Germania - 292 locuri de munca pentru: muncitor in constructii; maistru in constructii; lucrator in constructii; lucrator in productia si…

- LIBERTY Galati a angajat 532 de oameni anul acesta si intentioneaza sa atraga cel putin alte 100 de persoane, in viitorul apropiat. Extinderea echipei este sustinuta de performantele obtinute in 2021 si de obiectivele de crestere.

