Angajări la Termoenergetica. Se cere experiență minimă Se fac angajari la Termoenergetica. Compania Municipala Termoenergetica București ii anunța pe cei interesați ca angajeaza. CMTEB organizeaza concurs de angajare pentru posturi vacante. Se cere experiența minima. Reprezentanții Termoenergetica București S.A. , cu sediul in București, strada Cavafii Vechi, nr. 15, Sector 3, anunța ca organizeaza concurs pentru ocuparea mai multor posturi. ”Avem nevoie de oameni care știu sau care vor sa invețe meserie. In ultimul an am organizat și am reluat numeroase concursuri, pentru a acoperi deficitul accentuat de personal cu care se confrunta, de mai mult… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

