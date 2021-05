Stiri pe aceeasi tema

- Angajatul unei firme de salubritate a fost transportat la spital in urma unui accident, petrecut in localitatea constanțeana Biruința. Acesta a sarit din mașina care colecteaza gunoiul, iar mașina a trcut peste piciorul lui.La hața locului au ajuns mai multe echipaje medicale. Barbatul a fost transportat…

- Digitalizarea proceselor de HR s-a accentuat tot mai mult in companiile din Romania, in ultimul an, precizeaza ALTEN, subsidiara locala a grupului de origine franceza și una dintre cele mai importante companii de consultanța in IT și inginerie. Odata cu implementarea muncii la distanța, angajatorii…

- Doar jumatate dintre locurile de munca disponibile la malul marii sunt, in acest moment, ocupate. In lipsa de salariați romani, mulți dintre patroni se orienteaza spre forța de munca de la peste 6.000 de kilometri distanța, din țari precum Bangladesh, Sri Lanka sau Vietnam.

- Sunt cateva posturi vacante in aceasta perioada la instituții de stat din județul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Primaria Municipiului Alba Iulia, județul Alba Ingrijitor de copii…

- Aproximativ 46% dintre refuzurile de angajare pe criteriul varsta se refera la populatia cuprinsa in intervalul 45-54 ani, potrivit unui studiu realizat in iulie 2020, varsta ingreunand gasirea unui loc de munca mai mult pentru femei (63%) decat pentru barbati (37%). Potrivit unui comunicat remis luni…

- Sunt cateva posturi vacante in aceasta perioada la instituții de stat din județul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Spitalul Municipal Aiud, judetul Alba Director financiar contabil Conditii …

- Sunt cateva posturi vacante in aceasta perioada la instituții de stat din județul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Primaria Municipiului Alba Iulia Vopsitor II (2 posturi) Conditiile…

- Ocolul Silvic Sebes R.A. cu sediul in Sebes, str.Mircea cel Mare nr.109, tel/fax 0258 735725, organizeaza in data de 16.03.2021, ora 11, la sediul ocolului, concurs pentru ocuparea posturilor de · inginer silvic · muncitor necalificat · padurar · auditor intern Conditii…