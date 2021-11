Angajări la Penitenciarul Târgu Mureș Penitenciarul Targu Mureș scoate la concurs doua posturi de agent in cadrul sectorului economico-administrativ (construcții), informeaza pagina web www.anp.gov.ro. "Cautam persoane dornice sa lucreze intr-o echipa dinamica in plin proces de intinerire, in condiții de munca decente, cu drepturi salariale și beneficii specifice unei profesii cu statut special. Daca ți-am atras atenția afla ca suntem... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

