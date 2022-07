Stiri pe aceeasi tema

Casa EMA angajeaza salvator acvatic, Dianova Instal și Electroplast cauta ingineri și muncitori necalificați, iar Aquabis incasatori și cititori de contoare și electrician. Casa EMA angajeaza salvator acvatic Persoanele interesate sunt rugate sa prezinte CV-ul la recepție sau prin e-mail: [email protected]…

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 06.07.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR

Angajari prin incadrare directa la Jandarmeria Alba. Cinci posturi, scoase la concurs. Probe și detalii pentru candidați Inspectoratul de Jandarmi Județean "Avram Iancu" Alba scoate la concurs 5 posturi de execuție vacante de subofițer operativ principal – ordine publica, prin rechemare in activitate/incadrare…

A N U N T Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 29.06.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs

Serviciul Public de Gospodarie Comunala si Prestari Servicii Destinate Protectiei Populatiei Costinesti, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de executie, vacante, de muncitor necalificat in salubrizare si peisagistica…

A N U N T Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 03.06.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs

A N U N T Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 23.05.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs

In urma cu un an, la data de 13 Aprilie 2021, guvernul japonez a decis sa deverseze in mare apa contaminata provenita de la centrala nucleara Fukushima, avariata in 2011. In ciuda criticilor internaționale și a opoziției a peste 180.000 de cetațeni japonezi, Compania de Electricitate Tepco a continuat,…