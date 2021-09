Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Anca Dragu, cere CCR sa-l oblige pe premierul Florin Cițu sa nominalizeze noii miniștri și sa se prezinte in Parlament cu noua lista pentru a fi validata, avand in vedere schimbarea compoziției politice a Executivului, dupa demiterea ministrului Justiției, Stelian Ion, și demisiile…

- Președintele Senatului, Anca Dragu (USR – PLUS) catalogheaza drept „atacuri la statul de drept” tergiversarea parcursului moțiunii de cenzura in Parlament de catre liberalii care-l susțin pe premierul Florin Cițu și social – democrați. De cinci zile, Birourile Permanente Reunite submineaza parcursul…

- Birourile Permanente Reunite (BPR) ale Senatului si Camerei Deputatilor au fost convocate din nou astazi, la ora 11.00, pe tema motiunii de cenzura depuse de USR-PLUS-AUR, dupa ce in primele trei ședințe nu s-a intrunit cvorumul. Pentru ca din nou a fost lipsa de cvorum, președintele Camerei, Ludovic…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat miercuri ca legea consumatorului vulnerabil trebuie sa intre in vigoare "cat mai repede cu putinta", avansand in acest sens data de 1 noiembrie, dupa discutiile cu premierul Florin Citu, la ultima sedinta a coalitiei. "La ultima sedinta de coalitie…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat, marti seara, ca USR PLUS nu se va implica in alegerile interne de la PNL, intrucat se va gasi colaborare cu oricare dintre cei doi candidati. Anca Dragu sustine ca partidele din coalitie nu simt tensiunile din PNL; desi la sedinte partidipa atat premierul…