Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au cazut de acord asupra extinderii cu un an a sanctiunilor economice impuse Rusiei pentru ca a anexat Crimeea in 2014, informeaza AFP si DPA, potrivit Agerpres.

- Sefii de stat si de guverne din UE urmeaza sa dea unda verde, vineri, prelungirii - pana in ianuarie 2021 - a sanctiunilor economice impuse Rusiei dupa anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea, in 2014, declara joi surse diplomatice si oficiali europeni pentru Reuters.

- ​În 1965 sovieticii au început sa lucreze la un tren electric de mare viteza și s-au decis sa fie mult mai modern decât restul trenurilor din uriașul stat și sa ruleze cu 200 km/h între Moscova și Leningrad (St Petersburg). Au fost și reușite inginerești, dar problemele sistemului…

- SUA, Marea Britanie si Estonia, membri ai Consiliului de Securitate al ONU, au boicotat sedinta organizata la 22 mai la initiativa Federatiei Ruse referitoare la situatia din peninsula Crimeea, a relatat agentia nationala rusa de presa TASS, la 23 mai. La aceasta sedinta, Misiunea Permanenta a Rusiei…

- In pofida tensiunilor tehnologice provocate de pandemia coronavirusului, complexul industrial-militar al Rusiei continua producția in serie a avionului de vanatoare de a cincea generație Su-57. Forțele Aerospațiale ale Rusiei vor primi in dotare cele mai noi aeronave in viitorul apropiat. © Sputnik…

- Ucraina depune vineri la Tribunalul International pentru Dreptul Marii un memorandum explicativ, in sprijinul procesului sau impotriva Rusiei, careia ii cere achitarea unor despagubiri pentru incidentul naval din 2018 din Marea Neagra, cand trei nave militare ucrainene au fost sechestrate cu forta…

- PodcasturiCe are de caștigat UE datorita parteneriatului dintre Germania și Rusia Parteneriatul dintre Germania și Federația Rusa va oferi Uniunii Europene independența economica fața de SUA. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii ”ATITUDINI” de catre politologul Pavel Midrigan. ”SUA nu…