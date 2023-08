ANEXA 13: CREȘTE VÂRSTA DE PENSIONARE ÎN SISTEM! Iata ca, din nou, inca extrem de controversatele decizii ale Curții Constituționale ale Romaniei o iau unele ”hais” și altele ”cea”. Astfel ca aceeași Curte Constituționala a decis ca ” Legea pensiilor de serviciu se intoarce in Parlament, a fost declarata parțial neconstituționala”. In schimb, a doua zi, tot Curtea Constituționala a decis ca ”modificarile […] The post ANEXA 13: CREȘTE VARSTA DE PENSIONARE IN SISTEM! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

