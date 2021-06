Stiri pe aceeasi tema

- Tanara, pe numele ei Andra Serbanescu, s-a angajat in Politie in Regat in urma cu un an, informeaza Adevarul. Ea a intrat in atentia superiorilor sai la scurt timp de la angajare, dupa ce a retinut intr-o benzinarie doi barbati pe care i-a suspectat ca ar fi fost implicati in trafic de droguri si spalare…

- București, 11 mai 2021 – SABER Elyzia, o marca romaneasca de lichior cu o traditie de peste 200 de ani, produs pe baza unei retete traditionale din Bucovina, a fost distins cu 4 medalii la reputata competiție World Liqueur Awards 2021. SABER Elyzia a ocupat intregul podium dedicat Romaniei caștigand…

- Trei romani, proprietari de restaurante in Romania, Italia si Marea Britanie, povestesc in oglinda pentru „Adevarul”, cum si in ce masura au reusit sa se descurce in ultimul an si cat de mult au fost afectati de criza.

- Sunt romani care inca se lasa greu convinși ca vaccinul este singura solutie de a scapa de restricții. La polul opus sunt studenții straini de la Facultatea de Medicina din Iași, care se considera norocoși ca au primit oportunitatea de a se vaccina in Romania.

- Uniunea Naționala a Studenților din Romania susține ca Guvernul vrea sa trimita tinerii sa studieze in strainatate pe banii statului. „Precum boierii din veacul al XIX-lea care iși trimiteau copiii la studii in Franța, Germania, Austria sau Marea Britanie, actualul guvern dorește sa trimita viitorul…

- Narcisa Lecusanu, una dintre cele mai valoroase jucatoare din istoria handbalului romanesc, lanseaza cartea autobiografica „Povestea vietii mele” la Universitatea din Pitesti. Evenimentul are loc pe terenul bazei sportive a campusului din Aleea Școlii Normale, nr.7 ( fosta Str. Gheorghe Doja) și se…

- Guvernul vrea sa trimita tinerii sa studieze in strainatate pe banii statului, fara ca aceștia sa fie returnați, precum boierii din veacul al XIX-lea care iși trimiteau copiii la studii Franța, Germania, Austria sau Marea Britanie, susține Uniunea Naționala a Studenților din Romania. „Precum boierii…

- Unele clase de muncitori romani din Marea Britanie s-au intors in Romania, in ultimul an. din cauza pandemiei și a Brexitului, și nimeni nu poate estima daca intoarcerea lor este temporara sau permanenta. Din acest motiv, angajatorii britanici au probleme in a recruta forța de munca ce o va inlocui…