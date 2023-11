Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul britanic Andy Murray a anuntat ca a pus capat colaborarii cu antrenorul Ivan Lendl, dupa un sezon sub asteptari pentru fostul lider al clasamentului ATP, potrivit Agerpres.Americanul de origine ceha Ivan Lendl l-a mai pregatit anterior pe Murray in perioadele 2013-2014 si 2016-2017, ajutandu-l…

- CSM Targoviște ofera și in aceasta saptamana jucatoare in echipa ideala a etapei. In formația rundei se regasesc numai puțin de 3 componente de la CSM. Dupa victoria magistrala cu Alba Blaj, Targoviștea le-a trimis in echipa ideala a etapei a 4-a pe extrema Adriana Pirv, coordonatorul Petya Barakova…

- Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al sezonului din tenisul profesionist, se va derula pe parcursul a 15 zile incepand din 2024, cu o zi in plus fata de editiile de pana acum, pentru a se evita meciurile de la miezul noptii, dupa ce Andy Murray a incheiat la ora 4:05 dimineata o partida de…

- Croatul Kresimir Rezic, 41 de ani, inca tehnicianul lui Al-Tai, a reacționat dur chiar daca a pierdut meciul de joi seara, 3-4 cu Al-Ettifaq. A postat un emoticon cu un braț incordat, dupa ce pusese o poza cu el aratandu-și mușchii. Laurențiu Reghecampf așteapta sa-l inlocuiasca. Desparțit de Craiova,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, care urmeaza sa faca o revenire mult asteptata la US Open saptamana viitoare, a declarat intr-un briefing de presa de vineri ca priveste fiecare turneu de Mare Slem ca si cum ar fi ultimul pentru el, relateaza AFP.Djokovic, care detine recordul de 23 de titluri de…

- Tenismanul croat Marin Cilic, castigatorul editiei din 2014, si canadianul Denis Shapovalov, ambii accidentati la genunchi, au declarat forfait pentru US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, programat in perioada 28 august-11 septembrie, au anuntat, miercuri, organizatorii competitiei, citati…