- Manchester City a obținut sambata seara calificarea in semifinalele Cupei Angliei, dupa ce a invins-o categoric pe Burnley, scor 6-0. Erling Haaland a fost din nou la inalțime și a inscris o tripla pentru „cetațeni”.

- Cei mai mari designeri și-au prezentat creațiile pe starurile de la Hollywood in cea mai importanta seara din lumea filmului. Cu toate astea, covorul roșu de la Premiile Oscar a aratat la fel de hellip; pestriț ca in fiecare an.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus duminica, intru-un interviu pentru Prima News, ca Romania a dovedit ca este „total de partea Ucrainei”, precizand ca razboiul inițiat de Vladimir Putin nu are nicio legatura cu situația privind Canalul Bastroe. Social-democratul spune ca nu poate fi…

- Intre timp, tatal fetei a murit. Mama o plange singura pe Mihaela Autoritațile au revenit la subiectul „Boceanu”, clanul de proxeneți din Campulung, renumiți in Romania și in plan internațional. Dupa doi ani de proces, Tribunalul Argeș a pronunțat prima sentința din dosarul traficanților care au facut…

- In perioada 09.02.-10.03.2023 se va desfașura, la nivelul județului Alba, Campania Naționala privind verificarea modului in care angajatorii romani, agenții de munca temporara și furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii forței de munca respecta prevederile legale referitoare la…

- Numarul total al mortilor, la 46 de ore de la primul cutremur in Turcia si Siria, s-a ridicat la 8.264. Un faimos bucatar spaniol calatoreste in zona devastata din Turcia ca sa gateasca pentru victime. Un politician turc si familia sa si-au pierdut viata. Bebelusul de doua luni a fost salvat in Hatay…

- "Nu pot sa nu observ ca sunt total amatoristice evaluarile facute si, lasand la o parte judoul, sunt sporturi cu foarte mari performante care trebuiau ajutate sa le consolideze, respectiv altele fara nicio sansa de medalie pentru urmatoarea Olimpiada, pentru ca vorbim totusi despre un an preolimpic,…