Andrei Ungureanu, „Omul cu Tourette”, detalii despre iubita lui. Cum s-au cunoscut cei doi: „A intrat pe live-ul meu”

Stiri pe aceeasi tema

- Radu Giurca este concurentul care a reușit sa faca senzație in prima ediție din sezonul 12 al emisiunii iUmor, de la Antena 1. Concurentul i-a surprins atat cu glumele sale, cat și cu dezvaluirile facute.

- Uziel Martinez, un profesor din Baja California, Mexic, a devenit viral pe Tiktok dupa ce a dezvaluit ca i-a donat un rinichi soacrei sale. Insa, deși gestul lui e unul de apreciat, aspectul care le-a atras atenția internauților este faptul ca iubita l-a parasit o luna mai tarziu.

- Andrei Ungureanu, marele caștigator de la iUmor, a afirmat, la un moment dat, ca nu sufera de sindromul Tourette și ca s-a prefacut pana acum. De fapt, aceasta a fost o farsa pe care el i-a facut-o unui vlogger cunoscut in mediul online, insa lucrurile au luat amploare, așa cum el nu s-ar fi așteptat…

- Dorian Popa, in varsta de 33 de ani, este unul dintre cei mai apreciați influenceri din Romania, acesta avand milioane de fani, mai ales in randul adolescenților. Artistul a facut declarații neașteptate despre succesul lui in mediul online. Dorian Popa a povestit, la Xtra Night Show, ca tinerii din…

- In varsta de 49 de ani, Catalin Scarlatescu traiește o noua poveste de iubire. De-a lungul anilor, juratul de la „Chefi la cuțite”, emisiunea de la Antena 1, a fost foarte discret cand a venit vorba despre viața personala. Acum s-a aflat cine e iubita bucatarului și cu ce se ocupa aceasta. In urma cu…

- In urma cu cateva luni, sora lui Catalin Scarlatescu anunța ca fratele ei are o noua iubita. Chef-ul a profitat de zilele de concediu și a plecat-o intr-o frumoasa vacanța, insa nu singur. Juratul de la „Chefi la cuțite” iși ține mereu viața amoroasa departe de ochii curioșilor. De aceasta data, Catalin…

- Adriana Oltean a impresionat la iUmor. Tanara șoferița de TIR, care e virala pe Tiktok, nu a avut succes cu glumele sale, insa a trezit curiozitatea juraților. Din public, ea a fost incurajata de soțul ei, care a aplaudat frenetic.