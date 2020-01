Stiri pe aceeasi tema

- Doi ofiteri ai fortelor aeriene algeriene si-au pierdut viata luni seara, cand avionul lor s-a prabusit la 400 km est de capitala Alger, a anuntat marti dimineata Ministerul Apararii algerian, citat de AFP, potrivit Agerpres. O ancheta a fost deschisa pentru a se stabili 'cauzele si circumstantele…

- "Voi fi un adevarat luptator!" - asta i-a promis Andrei sotiei sale, Diana, dar si apropiatilor, la scurt timp de la moartea dansatoarei. A trecut un an si doua luni de atunci, iar tanarul le-a aratat tuturor ca s-a tinut de cuvant.

- In ultima perioada s-a zvonit ca Anca Țurcașiu și soțul ei sunt la un pas de divorț, insa vedeta le-a dat tuturor vestea cea mare, scrie playtech.ro. Chiar cand erau plecați in vacanța, cei doi s-au fotografiat și in ipostaze inedite, spre marea bucurie a fanilor din mediul online. In fotografii…

- Doliu in lumea filmului! Actorul Edd Byrnes, cunoscut pentru rolurile din filmul „Grease” si din serialul „77 Sunset Strip”, a murit joi (9 ianuarie), la varsta de 87 de ani. Vestea trista a fost confirmata de fiul lui pe Facebook, potrivit click.ro. In anii 1950, el a devenit unul dintre cei mai cunoscuti…

- „Este cea mai trista veste pe care a trebuit sa v-o dam vreodata. Juliano Cezar a murit din cauza unui infarct in timp ce concerta la Uniflor, in Parana", a anuntat casa de productie Explosion Music pe Facebook. Acest deces a provocat o vie emotie printre iubitorii stilului muzical Sertanejo - un fel…

- Vestea ca Cornel Gales a murit in urma unui accident tragic a socat pe toata lumea. Fostul sot al Ilenei Ciuculete s-a stins din viata pe 1 decembrie, in Spania, atunci cand a fost victima unui accident infiorator.

- Este o zi extrem de trista in lumea muzicii! Astazi, Leo Iorga a murit, la varsta de 54 de ani. Vestea a șocat pe toata lumea, iar pe rețelele de socializare curg mesaje triste, de condoleanțe.

- Leo Iorga a murit astazi, la varsta de 54 de ani, dupa o lupta de 8 ani cu cancerul. Vestea trista a fost confirmata de colegul sau de trupa, Adrian Ordean. "Acum 5 minute, colegul meu de trupa LEO IORGA a plecat spre o lume mai buna... DUMNEZEU SA-L IERTE. Va ramane in inimile noastre […] Post-ul Leo…