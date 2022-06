Stiri pe aceeasi tema

- Yana de la Mireasa sezon 5 a izbucnit in lacrimi dupa ce a fost difuzat un material cu ea și Andrei. Concurentul a reproșat ca renunța ușor la el, dar menționa și ca iubita lui e nesigura cu privire la relația lor.

- In timp ce Danuț e plans de toata lumea, Andrei, prietenul sau și totodata cel care a provocat accidentul tragic in care baiatul de 18 ani și-a pierdut viața, a fost arestat. El va sta in inchisoare pentru 30 de zile fiind acuzat de ucidere din culpa. Acasa era așteptat de un copil și o soție insarcinata.

- Marian Dragulescu, in varsta de 41 de ani și Simona Carmen traiesc o frumoasa poveste de dragoste de doi ani și jumatate, iar acum sunt pregatiți sa treaca la pasul urmator. Fostul concurent de la „Survivor Romania” a anunțat ca in curand el și iubita lui iși vor legaliza relația. „Suntem impreuna de…

- In aceste moment are loc ședința in care magistrații Judecatorei Ciocana vor examina demersul procurorilor privind mandatul de arest pentru 30 de zile in privința ex-președintelui Igor Dodon. Fostul șef de stat este banuit pe mai multe capete de acuzare.

- Concurenții de la Mireasa au inceput deja sa se gandeasca serios la casatorie, iar unii deja au inceput sa puna la punct cele necesare pentru cererea in casatorie. Perneș și Valentin au fost deja curprinși de emoții cu gandul la marele eveniment și nu numai.

- Au avut loc replici dure in ediția casa Mireasa-Capriciile Iubirii din aceasta seara. Larisa și doamna Mioara s-au certat, dupa ce concurenta a afirmat ca nu și-ar dori niciodata o relație cu Andrei. Concurentul a fost enervat de atitudinea acesteia.

- In ediția de astazi, Valentin de la Mireasa - Capriciile Iubirii a povestit ce planuri marețe are pentru relația cu Alina. Concurentul este extrem de fericit alaturi de iubita lui și are motive sa o faca cea mai indragita femeie din lume. Se pregatește acesta sa o ceara de soție pe concurenta!?

- Cosmin și doamna Robertina au fost invitați la Mireasa Capriciile iubirii. Concurentul a fost descalificat luni din emisiune și a stat in izolare alaturi de mama sa dupa ce a sarit la bataie la Aron.