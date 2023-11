Andrei Rublev va fi adversarul lui Djokovic in semifinalele turneului ATP Masters de la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Rusul Andrei Rublev, locul 5 in ierarhia tenisului masculin, il va intalni pe liderul mondial, sarbul Novak Djokovic , in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Paris , dupa ce a trecut vineri seara de australianul Alex de Minaur (13 ATP), cu 4-6, 6-3, 6-1. La trei saptamani de la finala pierduta…

- Novak Djokovic s-a calificat in semifinalele turneului ATP Masters de la Paris. Tenismenul din Serbia s-a impus in fața lui Holger Rune, in sferturile de finala ale competiției din capitala Franței. Duelul dintre numarul 1 ATP și danezul care ocupa poziția a 7-a in clasamentul general a fost unul cu…

- Tenismanul polonez Hubert Hurkacz, numarul 17 mondial, a castigat turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai, dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, in finala caruia l-a invins duminica in trei seturi, 6-3, 3-6, 7-6 (10/8), pe rusul Andrei Rublev.Hurkacz (26 de ani) s-a impus la capatul…

- Al cincilea favorit al turneului de tenis masculin de la Shanghai, Andrey Rublev, cauta sa caștige al doilea titlu ATP Masters 1000 din 2023. El l-a invins in semifinala competiției pe bunul sau prieten, bulgarul Grigor Dimitrov și va juca finala impotriva plonezului Hubert Hurkacz. Rublev…

- Andrey Rublev (25 ani # 7 ATP) și Hubert Hurkacz (26 de ani # 17 ATP) se vor intalni in ultimul act la Shanghai dupa ce au trecut in doua seturi de adversarii lor din semifinale. Penultimul turneul de Masters 1.000 din acest sezon iși va afla caștigatorul duminica. In finala se vor duela rusul Andrey…

- Tenismanul polonez Hubert Hurkacz, numarul 17 mondial, s-a calificat in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), dotat cu premii totale in valoare de 8,8 milioane de dolari, dupa ce s-a impus in doua seturi, 6-3, 6-4, in fata americanului Sebastian Korda (26 ATP), sambata, in prima…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, liderul mondial, si sarbul Novak Djokovic, al doilea jucator al lumii, vor disputa duminica, de la ora 23.30, finala turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati. Competitia din Ohio este dotata cu premii totale de 6,6 milioane de dolari. Alcaraz este ultimul castigator de…