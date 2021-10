Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a României ar trebui sa majoreze dobânda de politica monetara de înca patru ori cu câte 0,25 puncte procentuale, la 2,5%, pentru a avea efect în economie, a declarat, joi, Adrian Codirlasu, vicepresedinte al Asociatiei CFA România, citat de Agerpres.…

- Economia Romaniei ar putea creste in acest an cu 7,3%, dar dinamica anuala a PIB ar putea decelera la 5,1% in 2022, respectiv la 4,1% in 2023, a afirmat, joi, Andrei Radulescu, director analiza macroeconomica la Banca Transilvania. "Prognozele actualizate recent exprima perspective de crestere…

- Numarul copiilor cu obezitate este in crestere la nivelul judetului Vaslui, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui, potrivit agerpres.ro. Potrivit autoritatilor sanitare, in cursul anului 2019 erau inregistrati in judet 299 de copii cu obezitate, iar in anul…

- Datoria externa totala a Romaniei, publica si privata, a crescut in perioada ianuarie-iulie 2021 cu 6,05 mld. euro, la un total de 131,98 miliarde euro, din care datoria publica directa a fost de 60,2 miliarde euro, in crestere cu 2,94 mld. euro fata de finalul anului trecut. Datoria externa…

- In semestrul I 2021, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2020, cu 6,5%, pe seria bruta si cu 6,2% pe seria ajustata sezonier.In trimestrul II 2021, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a crescut cu 1,8%.Citește integral pe economedia.ro

- Odata cu rectificarea bugetara, avem și noile prognoze ale guvernului in ceea ce privește economia, avand in vedere ca pe acestea se bazeaza bugetul. Așadar, estimarea de creștere economica a fost majorata de la 5%, la 7% pentru acest an, conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza ( CNSP ).…

- Discursul presedintelui Iohannis cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor este analizat de publicistul Ion Cristoiu. Intr-o postare pe blogul propriu , gazetarul constata ca seful statului nu aduce nicio dovada care sa sustina afirmatiile sale conform carora exista o „crestere…

- Datoria publica a scazut ușor în luna mai fața de luna anterioara ajungând la 49,7% din PIB (în aprilie era 49,9%), potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Daca unele persoane s-ar întreba de ce, nu este din cauza ca a reușit sa faca România excedent, de exemplu, ci pentru…