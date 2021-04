Stiri pe aceeasi tema

- Stadion: Nicolae Dobrin (Pitesti). Fara spectatori.Au marcat: Malele ’55 (penalti), ’88 si Nastasie ’77/ Dumitrascu ’30.FC Arges: Greab – Tofan, Maric, Turda, Musat – Meza Colli, Honciu – Grecu (Nastasie ’46), Palic (Deslandes ’89), Dumitru (Draghici ’90+1) – Malele (Mediop ’90+2). Antrenor: Andrei…

- Antrenorul Emil Sandoi a declarat, vineri seara, ca echipa Chindia a fost de nerecunoscut la meciul cu FC Arges, pierdut, scor 1-3, in ultima etapa a sezonului regulat al Ligii I.„De la 11 metri, tot jocul s-a schimbat, tot cursul jocului. Poate sunt eu subiectiv, dar jucatorul nostru a lovit […] Articolul…

- Chindia a remizat pe terenul celor de la Viitorul, 0-0, iar calificarea pe locurile de play-off este departe. Emil Sandoi a declarat ca s-a temut de meci si a dezvaluit si de la ce a plecat cearta cu Mihai Costea.Mihai Costea a intrat pe finalul meciului de la Ovidiu. Chindia […] Articolul SCANDAL INTRE…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator.Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 27-a:Gaz Metan Medias -Universitatea Craiova 0 – 2, Andrei Ivan (Universitatea). Academica Clinceni – FC Voluntari 0 – 1,…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 26-a:PORTARVictor Ramniceanu (FC Voluntari / 30 de ani) – A avut sase interventii pe durata meciului, doua dintre ele pe final, salvand un punct pentru ilfoveni. Prinde pentru…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece.Iata cum arata echipa ideala a etapei a 25-a: PORTARMarian Aioani (Chindia / 21 de ani,FOTO) – In ciuda varstei, dovedeste ca sa maturizat mult, interventiile si modul cum dirijeaza defensiva fiind dovezi clare a…

- Liga Profesionista de Fotbal si partenerul media au operat modificari in calendarul etapei a 24-a din CASA Liga 1, datorate faptului ca Arena Nationala va gazdui meciul dintre Atletico Madrid si Chelsea Londra, din optimile UEFA Champions League, programat pentru 23 februarie. Astfel, partida FCSB –…

- Diagnosticat cu COVID la inceputul saptamanii trecute, Laszlo Balint a fost ca un leu in cusca in fata televizorului. Antrenorul UTA-ei se simte bine, nu are niciun fel de simptom legat de infectarea cu virusul de origine asiatica si toata energia si-o canalizeaza spre echipa sa, care a avut parte […]…