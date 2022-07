Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Paunescu organizeaza Cenaclul Flacara pe 23 iulie, de la ora 18.00, pe plaja salbatica Corbu. „TeePee Corbu este locul in care muzica, poezia si dialogul se intalnesc pentru a forma clipe de neuitat si de...reamintit", este mesajul organizatorului. Insa Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului…

- Reprezentantii institutiei spun ca organizarea unei noi editii a Cenaclului Flacara nu este altceva decat un act de dispret la adresa victimelor regimului comunist, manifestarea avand ca scop indoctrinarea comunista a tinerei generatii si sustinerea cultului personalitatii lui Nicolae Ceausescu.

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc iși exprima surprinderea și indignarea in legatura cu anunțul organizarii unui eveniment cultural cu denumirea de „Cenaclul Flacara”, menit sa marcheze ziua nașterii „poetului de curte” Adrian Paunescu. „Organizat de catre…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) anunta luni deschiderea programului educational "Descopera Romania Institutionala", prin care studentii din Romania vor invata cum functioneaza institutiile statului in prezent, fata de perioada regimului comunist.…

- Cele 100.000 de fotografii din perioada 1921-1989 aflate in arhiva Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) vor fi digitalizate in urmatorii 6 ani. Doritorii vor avea apoi acces gratuit, a transmis IICCMER, marți, 21 iunie, intr-un comunicat. Institutul…

- IICCMER arata ca in decurs de 6 ani se vor digitaliza aproximativ 100 de mii de fotografii.Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc IICCMER a anuntat, marti, ca arhiva foto din perioada regimului comunist va fi digitalizata integral, proces ce va dura sase ani,…

- Specialistii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc IICCMER vor efectua, in perioada 11 13 mai, sub supravegherea unui procuror criminalist, sapaturi arheologice in localitatea Pastraveni.Sapaturile sunt efectuate pe locul unde a functionat Caminul spital de…