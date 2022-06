Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a convocat ieri, 4 iunie, Consiliul Republican. In urma ședinței, a fost adoptata o Declarație. Astfel, Consiliul Republican al PSRM a constatat, „eșecul total al PAS, partidul Maiei Sandu, a Guvernului Gavrilița”, se arata intr-un comunicat emis de socialiști.

- Duminica a fost o zi vesela și plina de amuzament, chiar daca unul amar pentru simpatizanții unor partide. Președintele USR Sovata și-a facut publica demisia din partid, alaturi de intreaga filiala locala, acuzand ca au aflat de pe facebook faptul ca la ei in oraș s-a organizat un seminar național…

- Presedintele fondator al Platformei DA, Andrei Nastase, se arata critic fata de activitatea actualei guvernari si spune ca Guvernul Gavrilita este complet ineficient. Nastase spune ca Moldova este prost condusa de actuala guvernare, iar meritul gestionarii corecte a crizei refugiatilor nu este al autoritatilor,…

- Președintele interimar al Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Dinu Plingau cere demisia ministrului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Declarațiile au fost facute in cadrul unei conferințe de presa. Plingau a menționat ca deține probe care atesta fraudarea licitațiilor in…

- Președintele fondator al Platformei DA, Andrei Nastase, nu a candidat la șefia partidului, dupa 10 ani de conducere. In cadrul Ședinței Congresului Partidului Platforma Demnitate și Adevar care a avut loc astazi, 8 mai, el a dezvaluit ce va face in continuare. „Azi am doar un sfert de ora pentru a trece…

- In cadrul ședinței Parlamentului, Președintele PCRM, Vladimir Voronin, i-a reamintit lui Lilian Carp, unul dintre inițiatorii interzicerii panglicii Sf. Gheorghe, ca bunicul sau a primit unul dintre cele mai inalte distincții pentru participarea la Marele Razboi pentru Apararea Patriei. Vladimir Voronin…

- Președintele interimar al Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Dinu Plingau, critica dur numirea lui Ghenadie Mira in funcția de vicepreședinte interimar la Curtea de Apel Chișinau. In opinia lui Plingau, președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Dorel Musteața, a comis…

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița, a declarat ca la moment activitatea Uzinei Metalurgice de la Ribnița este stopat. „Au loc toate procedurile necesare pentru a examina daca este potrivit sa emitem autorizația de mediu conform legislației pe care o avem in vigoare”, a spus prim-ministra.