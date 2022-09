Andrei Marga revine și spune că afirmațiile sale „corespund adevărului istoric”: Ucraina este în granițe nefirești Dupa ce presa a scris pe larg despre declarațiile sale ca Ucraina ar trebui sa cedeze teritorii Rusiei, Ungariei, Poloniei și Romaniei, fostul ministru de externe Andrei Marga a revenit cu un drept la replica in care iși susține afimrațiile. „Ucraina este in granițe nefirești. Afirmațiile mele corespund adevarului istoric… PAfirmațiile mele corespund adevarului istoric, dreptului international și intereselor generale – dincolo de propaganda de azi care, poimaine, va fi socotita doar o eroare”, spune Marga. Fostul ministru mai afirma ca Romania nu are ce cauta in acest conflict și ca nu ar trebui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina trebuie sa cedeze teritorii Romaniei dar și altor țari, susține Andrei Marga, fost ministru in mai multe guverne ale Romaniei și fost rector al Universitații din Cluj Napoca. Cea mai recenta funcție politica a lui Andrei Marga a fost cea de ministru de Externe, in anul 2012, cand prim-ministru…

- Declarațiile facute de Andrei Marga intr-o conferința publica susținuta la Alba Iulia pe 14 septembrie 2022 au starnit reacții pro și contra. ”Suntem aici cu o situatie absolut speciala si o spun cu toata raspunderea, Ucraina este in frontiere nefiresti. Ea trebuie sa cedeze teritorii Ungariei – Transcarpatia,…

- Andrei Marga revine dupa declarațiile care au deranjat Ucraina și o parte a opiniei publice. Marga nu se dezice de ce a spus, din contra, se apara și spune ca e vorba de adevarul istoric. Andrei Marga, fostul ministru al Educației și fost rector al Universitații ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a declarat,…

- Ambasada Ucrainei in Romania a reacționat dur, intr-o postare pe contul oficial de Facebook, dupa ce fostul ministru Andrei Marga (Externe, Educație) a declarat intr-un cadrul unei conferințe care a avut loc la Alba Iulia ca Ucraina ar trebui sa cedeze teritorii Rusiei, Ungariei, Poloniei și Romaniei.…

- „Ucraina este in frontiere nefirești”, iar teritoriul sau trebuie imparțit de mai multe state, inclusiv Romania care trebuie sa preia Bucovina, susține Andrei Marga, fost ministru al Educației și al Externelor, potrivit Alba24 . In varsta de 76 de ani, fostul ministru recurge la o teorie des raspandita…

- Andrei Marga, fostul ministru al Educației și fost rector al Universitații ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a declarat, la Targul de Carte "Alba Transilvana" organizat in Alba Iulia, ca "atat timp cat situația din Ucraina nu se rezolva printr-o discuție intre America, Rusia, Germania, Ucraina și China…

- Germania si Franta au respins intr-un document comun de pozitie propunerea unor tari membre de a interzice intrarea in Uniunea Europeana (UE) pentru toti cetatenii rusi, informeaza marti dpa. "Trebuie sa ne gandim la moduri inteligente de utilizare a importantei parghii pe care o constituie eliberarea…

- ”Trompetele rusesti au inceput sa falseze, incercand sa va sparga timpanele, ca poate asa nu se aude disperarea. De aceea as dori ca trompetele rusesti sa raspunda la cateva intrebari legitime: cu ce carbune ar putea functiona o termocentrala pe huila, in conditiile in care intreaga productie de huila…