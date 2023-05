Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe a avut o reactie vehementa dupa meciul Universitatea Craiova – Farul, scor 1-1, din etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul gruparii din Banie asigura ca echipa lui merita sa castige in fata liderului. Universitatea Craiova a jucat o repriza in superioritate numerica, dupa ce Denis…

- FCSB continua in lupta pentru titlu, reușind o victorie importanta in derby-ul cu Universitatea Craiova, 2-1. Trupa lui Elias Charalambous a urcat provizoriu pe locul 2, la 3 puncte de liderul Farul, la capatul unui meci cu puține faze de poarta. Andrei Ivan, cel mai slab in Universitatea Craiova –…

- Andrei Ivan (26 de ani) s-a lovit la antrenamentul condus vineri de Eugen Neagoe (55 de ani) și risca sa rateze derby-ul CS Universitatea Craiova - FCSB. Universitatea Craiova - FCSB, derby-ul rundei cu numarul 6 din play-off-ul Ligii 1, este programat duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și…

- Deian Sorescu a avut prima reactie dupa victoria obtinuta in derby-ul FCSB – Farul, scor 2-1, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Ros-albastrii s-au apropiat la doua puncte de echipa lui Gica Hagi si au facut un pas urias in lupta pentru titlu. Sorescu a fost titularizat pe postul de fundas dreapta…

- Jucatorii de la FCSB au sarbatorit in fata fanilor victoria obtinuta cu Farul lui Gica Hagi, scor 2-1, in etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Ros-albastrii au declansat fiesta dupa fluierul final al lui Istvan Kovacs. 27.772 spectatori au luat cu asalt Arena Nationala si s-au bucurat la golurile marcate…

- Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Andrei Ivan s-a convins in privinta lui CFR Cluj dupa meciul din a doua etapa a play-off-ului Ligii 1. Atacantul lui Eugen Neagoe e sigur ca gruparea din Banie merita sa castige confruntarea cu campioana en-titre. Neconvocat la echipa nationala, Ivan a fost integralist…

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, in runda secunda a play-off-ului Ligii 1. Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul gruparii oltene, crede ca formația lui ar fi meritat victoria. Eugen Neagoe, dupa CS Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1 „Foarte bine era daca am fi caștigat. Am…

- FCU Craiova a prins incredere inainte de finalul sezonului regular și spera in continuare la prezența in play-off-ul Superligii. Doar ca, pentru a realiza acest obiectiv, formația lui Napoli trebuie ca in primul rand sa treaca de Chindia Targoviște, marți, de la ora 18.00. Meciul se va disputa la Buzau…