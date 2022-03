Andrei Hutuleac, regizorul filmului #dogpoopgirl: Am imbracat monstrul de sub pat intr-o rochita ca sa-mi fie mai putin frica de el￼￼

Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul ecumenic il cearta din nou pe Putin, spunand ca invadatorii Ucrainei par sa-si doreasca umilirea mandrului popor ucrainean. Este a doua duminica la rand in care patriarhul ecumenic Bartolomeu critica invadarea Ucrainei de catre Rusia. Patriarhul ecumenic il cearta din nou pe Putin „Dragi…

- Regizorul filmului „Black Panther”, Ryan Coogler, a fost confundat cu un hot de banca si arestat dupa ce a incercat sa retraga bani din contul sau bancar, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- #dogpoopgirl, debutul cinematografic al regizorului roman Andrei Huțuleac va avea premiera in salile de cinema din toata țara incepand cu 15 aprilie. Intr-un context social dominat de fake news și public shaming, amplificat in aceasta perioada de razboiul din Ucraina, filmul este o satira tragicomica…

- Numele Herson a devenit in aceste zile cunoscut in toata lumea. E primul mare oraș ucrainean ocupat de ruși. Am gasit langa vama tulceana Isaccea o familie din Herson. Stau cu urechea pe telefon, afland de la mama lor, prea in varsta ca sa plece, și de la prieteni ce se intampla in oraș. Dar se și implica,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis luni sa elibereze detinuti cu experienta militara pentru ca acestia sa participe la lupta impotriva trupelor rusești de invazie. „Oricine se poate alatura luptei impotriva ocupantilor trebuie sa o faca. Nu a fost o decizie usoara, din punct de vedere…

- Usile Ambasadei Rusiei la Kiev erau inchise marti. Se pare ca nimeni nu era acasa. Afara, in strada, o multime zgomotoasa flutura steagul national al Ucrainei. „Nu ne este frica de Putin”, scandau manifestantii.

- Proiectul drumului expres dintre Lugoj și Craiova, ”autostrada” A6, urmeaza sa fie licitat pe loturi, cel puțin trei la numar, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Ideea lansata de predecesorii sai, de a licita un singur tronson de 300 de kiometri nu este una logica, spune acesta. Un…

- Mihai Morar se bucura acum de doua proiecte de succes, dupa ce a incheiat colaborarea cu Antena Stars la emisiunea pe care o prezenta de 13 ani. Vedeta se teme sa nu fie dat afara de la Radio ZU, locul unde este fericit ca lucreaza. Deși lucreaza de ani buni in acest domeniu, asta nu reprezinta o garanție…