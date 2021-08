Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ghița și Andrei Dascalu, foști concurenți de la „Survivor Romania” formeaza un cuplu, iar cei doi au avut prima apariție la TV, unde au vorbit despre relația lor și despre cum a inceput totul. „Este ceva nou. Prima și prima data eram in aeroport, m-am dus la el sa stau cu el. Dupa la hotel a…

- Ce s-a intamplat la emisiunea lui Teo Trandafir? Fanii show-ului Survivor Romania 2021 au fost surprinși de cele petrecute pe platourile Kanal D. Andrei și Marius au pus tunurile pe Maria Chițu și Elena Marin. Andrei Dascalu și Marius Craciun, critici la adresa Mariei Chițu și Elenei Marin Celebrul…

- Finala „Survivor Romania” 2021 are loc sambata, 10 iulie, la Kanal D. Finaliștii vor lupta pentru marele premiu pus in joc, premiul in valoare de 50.000 de euro. UPDATE 10 iulie: Maria Chițu a fost eliminata de la „Survivor Romania” 2021, inainte de marea finala. Ea a mers la votul publicului alaturi…

- Mai este foarte puțin pana la marea finala „ Survivor Romania ” sezonul 2, ce va avea loc pe 10 iulie, la Kanal D. Show-ul se afla la doar trei zile distanța de a afla marele caștigator. In competiția din Republica Dominicana au mai ramas doi Faimoși: Elena Marin și Zanni, cat și trei Razboinici: Marius…

- Pe 10 iulie 2021 are loc marea finala Survivor Romania, emisiune difuzata de Kanal D! Telespectatorii se intreaba cine caștiga show-ul, avand in vedere faptul ca toți concurenții ramași au șanse egale. Cei care se lupta pentru marele premiu sunt Maria Chițu, Marius Craciun, Elena Marin, Zannidache,…

- Ilinca Vandici se confrunta cu probleme de sanatate. Prezentatoarea de la Kanal D a ajuns in toiul nopții la spital, a avut nevoie de ingrijiri medicale. Astazi, ea a anunțat care e starea ei.Vedeta a ajuns acasa și a declarat ca are o criza la stomac.„Buna dimineața. Sunt bine, am primit foarte multe…

- Ediția de joi seara, 10 iunie, a fost una cu surprize pentru echipa Razboinicilor de la „ Survivor Romania ”. Dupa luni de zile in care nu au luat contact cu tehnologia, concurenții s-au bucurat de mancare buna și filme in Dominicana. Albert Oprea, Maria Chițu, Andrei Dascalu și Marius Craciun au ramas…

- Adelina Damian a fost eliminata de la „Survivor Romania” in ediția din 6 iunie. Concurenta din echipa Razboinicilor a primit cele mai puține voturi din partea publicului și a fost nevoita sa paraseasca competiția. In cursa pentru votul publicului in aceasta saptamana la „Survivor Romania” au intrat…