Stiri pe aceeasi tema

- AU VIITOR… Județul Vaslui a devenit o adevarata pepiniera pentru centrele de copii și juniori ale marilor cluburi din țara. In ultimii ani, Vasluiul a ramas fara mai mulți tineri fotbaliști de viitor. Ultimii pe lista plecarilor sunt Eduard Cojan, Ionel Alex Benchia și Albert Pricop, de la grupa 2009-2010…

- MUTARE… Plecat de la Politehnica Iasi, echipa la care a jucat in ultimele cinci sezoane, vasluianul Francisc Cristea (22 de ani) va evolua tot in Liga 2. Mijlocasul a semnat cu CSM Resita, echipa nou-promovata pe cea de-a doua scena fotbalistica a tarii. Francisc Cristea se afla deja in cantonament…

- Campionatul Romaniei revine foarte repede din vacanța, astfel ca microbiștii din țara noastra se pot bucura din nou de acțiunea din Superliga, incepand cu 14 iulie 2023. Farul Constanța, FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Rapid București pornesc din nou la drum, in incercarea de a caștiga titlul.…

- LA MARE CAUTARE… Vasluianul Louis Munteanu (21 de ani) și-a incheiat perioada de imprumut la Farul Constanța, iar presa italiana anunța ca atacantul este așteptat sa participe la reunirea lotului celor de la Fiorentina. Italienii de la Viola News au anunțat ca Louis Munteanu prezinta interes pentru…

- PARTICIPARE… 150 de sportivi vor reprezenta Romania la Jocurile Europene din Polonia. Printre aceștia se afla și patru sportivi din județul Vaslui: atleta Mirela Lavric (CSM Vaslui) și rugbiștii barladeni Teodor Ursu (“U” Cluj), Alexandru Bucur (SCM Timișoara) și Ana Maria Calin (Poli Iași). Vasluiul…

- DESPARȚIRE… Vasluianul Francisc Cristea, 22 de ani, va pleca de la Politehnica Iași in aceasta vara. Mijlocașul crescut la Sporting Juniorul Vaslui mai are contract cu Poli Iași, insa a decis sa-și caute o alta echipa. Francisc Cristea, jucator cu meciuri la naționale de juniori și tineret, a inceput…

- DORINȚA… Vasluianul Louis Munteanu vrea sa iși faca debutul la echipa naționala de fotbal a Romaniei. Tanarul atacant al Farului a fost convocat pentru dubla cu Kosovo și Elveția, din preliminariile EURO 2024. Imprumutat de Fiorentina la Farul Constanța, vasluianul Louis Munteanu, 20 de ani, este unul…

- DORIT… Proaspat campion cu Farul Constanța, vasluianul Louis Munteanu (20 de ani) iși termina imprumutul la echipa antrenata de Gica Hagi. Clubul dobrogean se afla deja in negocieri cu Fiorentina și a anunțat ca și-l dorește pe Munteanu la echipa și in sezonul urmator. Dupa evoluțiile excelente la Viitorul…