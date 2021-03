Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Germaniei a invins formatai Ungariei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, la Szekesfehervar, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-21, gazduit de Ungaria si Slovenia. Vicecampioana de acum doi ani s-a impus prin golurile marcate in ultima jumatate de ora…

- Nationala de fotbal Under-21 a Romaniei a terminat la egalitate cu echipa similara a Olandei, 1-1 (1-1), in meciul sau de debut in Grupa A a Campionatului European de tineret 2021, miercuri seara, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta. Romania a obtinut un rezultat foarte bun in fata uneia dintre favoritele…

- Romania U21 a debutat cu un egal la Campionatul European de tineret, 1-1 contra Olandei U21. Andrei Ciobanu (23 de ani, mijlocaș ofensiv) a fost cel mai bun jucator de pe teren! Cronica meciului Romania U21 - Olanda U21 1-1, AICI! In minutul 20, mijlocașul Viitorului a transformat impecabil o lovitura…

- Naționala U21 a Romaniei, antrenata de Adrian Mutu, a debutat cu un egal, scor 1-1 impotriva Olandei, la CE de tineret. Scorul partidei a fost stabilit la pauza Elevii lui Adi Mutu au intrat la egalitate la pauza dupa golul fabulos inscris de Andrei Ciobanu. In cea de-a doua repriza…

- In minutul 20 al meciului Romania U21 - Olanda U21 - primul de la Campionatul European de tineret -, la scorul de 0-1, Andrei Ciobanu (23 de ani, mijlocaș) a egalat pentru „tricolori” cu o superexecuție. Urmarește AICI evoluția meciului Romania U21 - Olanda U21 Mațan a obținut o lovitura libera dintr-o…

- Romania debuteaza la europeanul U21 impotriva Olandei, diseara, de la ora 22:00. Romania U21 debuteaza azi la Campionatul European de tineret. „Tricolorii mici” intalnesc in prima etapa a grupelor, de la ora 22:00, reprezentativa Țarilor de Jos (Olanda). Confruntarea poate fi urmarita in format liveTEXT…

- Arbitrul Horațiu Feșnic și Felix Grigore, managerul departamentului de competiții al FRF, vor participa la Campionatul European U21 din acest an. Grupele se joaca in perioada 24-31 martie, iar fazele eliminatorii vor fi intre 31 mai și 6 iunie; Romania a fost repartizata in grupa A, alaturi de Ungaria,…

- Selectionatele Germaniei si Ungariei fac parte din Grupa B a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2023, al carui turneu final va avea loc in Romania si Georgia, echipe calificate direct. Germania si Ungaria sunt doua dintre adversarele Romaniei, alaturi de Olanda,…