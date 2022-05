Andreea Verdeş, din nou, pe podium De trei ori argint la Cupa "Irina Deleanu" pentru gimnasta ieseana Gimnastica ritmica ieseana continua sa straluceasca in competitii. La Bucuresti, la cea de-a 21-a editie a Cupei „Irina Deleanu", inscrisa in calendarul Federatiei internationale de specialitate, Andreea Verdes a cucerit trei medalii de argint la individual compus, cerc, maciuci si una de bronz la panglica. La intrecerile desfasurate in Sala Polivalenta din Bucuresti au participat 270 de sportive, junioare si senioare, din 22 de tari. „A fost prima mea competitie din acest an, dupa o perioada de pregatire in care in care am definitivat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

