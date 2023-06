Stiri pe aceeasi tema

- Andreea și Sergiu Hanca formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc, insa fericirea le-a fost umbrita de invidia oamenilor. Cei doi s-au intors in Romania, insa interacțiunea cu fanii nu a fost cea mai benefica pentru ei. Vedeta a vorbit despre greutațile pe care le-au intampinat…

- Andreea și Sergiu Hanca se pregatesc sa iși boteze cel de-al treilea copil, dar cei doi au fost nevoiți sa amane evenimentul. Soția fotbalistul a vorbit despre acest moment, dar și de au decis sa amane creștinarea micuței Celine, care era programata la finalul lunii mai.

- Gabriela Cristea a marturisit in emisiunea Cristinei Șișcanu ca a facut recent un test de sarcina, care a fost negativ. Prezentatoarea de la Antena Stars are doua fetițe și nu iși mai dorește inca un copil.Invitata la emisiunea Cristinei Șișcanu, Gabriela Cristea a povestit ca recent și-a facut un test…

- Andreea Popescu a devenit mamica pentru a treia oara in urma cu o saptamana, iar vedeta a nascut un baiețel perfect sanatos. Andreea Popescu a lipsit de pe rețelele de socializare, iar fanii s-au intrebat care este motivul, astfel ca vedeta a dezvaluit ca se recupereaza destul de greu in aceasta perioada…

- Andreea Popescu a devenit in urma cu o saptamana mama pentru a treia oara, iar recent a fost externata din maternitate și a ajuns acasa, acolo unde o așteptau ceilalți doi copii, dar și soțul ei. Vedeta ne-a povestit cum l-au primit copii mai mari pe frațiorul lor, dar și cand va avea loc botezul lui…

- Deputatul USR Brian Cristian a depus un proiect de lege in Parlament prin care cetațenii vor putea fi reprezentati si de avocat, in baza unei imputerniciri avocatiale, in relatia cu Starea civila. Modificarea va insemna mai putina birocratie pentru cetateni, adica economie de timp si de resurse, mai…

- Andreea Popescu a devenit mama pentru a treia oara! Vedeta și soțul ei, Rareș Cojoc, au reușit sa iși stranga bebelușul in brațe pentru prima data azi noapte, dupa ce micuțul a fost adus pe lume in urma unei operații de cezariana. Chiar fericitul tatic a fost cel care a facut public prima imagine cu…

- Adela Popescu și Radu Valcan au o casnicie care dureaza deja de 8 ani, iar cuplul lor este un exemplu pentru mulți. Povestea lor de dragoste nu a fost intotdeauna lapte și miere, iar acum și-au deschis sufletul și au vorbit și despre momentele mai puțin frumoase din relația lor. Intr-un interviu pentru…