Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 17 septembrie, in fiecare vineri, de la ora 18:00, la Antena Stars, Iulia Albu va putea fi urmarita in calitate de gazda a emisiunii I.A. cu stil. Criticul de moda ii va ajuta pe cei care doresc sa arate fabulos la cele mai importante evenimente din viata lor si ii va consilia pas cu pas,…

- Edi Iordanescu (43 de ani) a susținut astazi o ampla conferința de presa, in care a oferit detalii despre venirea sa la FCSB și despre planurile pe care le are la clubul condus de Gigi Becali. Dupa mai bine de 5 ani, Gigi Becali a ales sa apeleze din nou la un antrenor cu CV pentru a-i oferi echipa.…

- Loredana Groza este adepta schimbarilor, insa cu siguranța la asta chiar nu v-ați așteptat. Jurata de la X Factor a publicat o fotografie cu noul look, deoarece cantareața a ales sa-și schimbe total coafura.

- Valeria Voronina este o vloggerița din Rusia care a starnit zeci de mii de reacții cu clipurile ei in care prezinta o transformarile radicale, dar complet opuse, prin care poate trece cu ajutorul machiajului. Imaginile au facut-o virala pe TikTok, unde a adunat milioane de vizulaizari.

- Un echipaj aero – medical SMURD Galați a efectuat o misiune aeriana pentru a transporta de la Vulcanești la Chișinau o femeie in varsta de 31 de ani, in urma agravarii starii de sanatate dupa o intervenție chirurgicala.

- La data de 04.07.2021, in jurul orei 20.00, in baza unei sesizari a reprezentanților CFR cu privire la comiterea unui furt in incinta stației CFR Fagaraș, Poliția Locala a intreprins demersuri de verificare si identificare a autorului. Un rol important in identificarea acestuia revenind sistemului de…

- Marijuana a devenit legala intr-o țara, iar totul a fost posibil cu ajutorul Curții Supreme. Cum s-a petrecut totul și de ce autoritațile au dezincriminat consumul acestui drog? Marijuana a devenit legala intr-o țara cu ajutorul Curții Supreme Curtea Suprema din Mexic a dezincriminat consumul recreativ…