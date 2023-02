Andreea Raicu a dezvăluit ce nu îi lipsește din geantă atunci când călătorește. Fanii au rămas mască. „Nu o să ghiciți” Andreea Raicu, in varsta de 45 de ani, a postat pe contul de socializare un video, in care le-a dezvaluit fanilor ce ține in geanta de calatorii, pentru a se asigura ca are tot ce ii trebuie la drum lung. In timp ce se intorcea din Milano, vedeta le-a aratat fanilor ce poarta in geanta atunci cand calatorește.„Nu imi gasesc caștile. A! Le-am gasit! Sa vezi ce e la mine in geanta! Bomboane pentru birou, pasaport, telefon, peptide, sa nu ma deshidratez in timpul zborului, sarațele, Ipad, Kindle, in caz ca ma plictisesc. A, am și apa! Am și niște gene! Cheile de acasa, elastic de par, d'asta de buze,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu este una dintre ele mai iubite și apreciate artiste de la noi. Vedeta nu mai apare la fel de des cum o facea inainte pe micul ecran, insa este activa in mediul online, acolo unde iși ține fanii la curent cu ceea ce face. De curand, in timp ce se intorcea din Milano, vedeta le-a aratat…

- Dorian Popa și Claudia Iosif, pe care acesta o alinta Babs, formeaza un cuplu de mai mulți ani, insa in ultima perioada, cei doi au aparut tot mai rar in public, motiv pentru care, mulți s-au intrebat daca nu cumva s-au desparțit. Iubita artistului a lamurit situația. „Afișarea excesiva a unei relații…

- Zi cu ghinion pentru Rareș Cojoc! Fosta dansatoare a Deliei se afla in vacanța, bucurandu-se de priveliști de basm, in Thailanda, cu intrega familie! Ei bine, din nefericire, soțul vedetei s-a accidentat, chiar cu cateva momente in urma, iar Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania,…

- Oana Radu, in varsta de 29 de ani și Catalin Dobrescu s-au casatorit civil in 2020 și deși toata lumea se aștepta ca cei doi sa anunțe nunta, iata ca in prezent, aceștia nu și-au facut niciun plan. Intrebata cand vor face cununia religioasa, interpreta a raspuns sincer. „Cand se termina razboiul, zice…

- Lora, in varsta de 40 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 7 ani cu Ionuț Ghenu. Cei doi se ințeleg foarte bine, iar in carand vor sa faca nunta, chiar daca au amanat evenimentul de mai multe ori in ultima vreme, pe motiv ca nu au timp sa se ocupe de organizare.Lora este una…