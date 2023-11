Fara doar și poate Andreea Popescu și soțul ei, Rareș Cojoc, sunt exemplul de iubire in showbiz-ul romanesc! Au relația ideala, iar asta o demonstreaza chiar ei, cu fiecare apariție de care au parte. Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-au aflat chiar cei doi indragostiți. Iata ce fac atunci cand sunt singuri, fara copii! Fiți pe faza! Va aratam imagini in exclusivitate cu Andreea Popescu și soțul ei, Rareș Cojoc, in timpul unei ieșiri romantice in mall.