- Accesul la rețeaua de socializare Twitter a fost intrerupt pentru foarte mulți utilizatori in noaptea de miercuri spre joi. Aceștia nu au putut sa aiba acces la propriile conturi sau sa intre pe conturile altor persoane.

- Actorul a fost internat in secția Cardiologie, au declarat pentru Gandul surse apropiate actorului. Medicul Bogdan Oprita, purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, a confirmat informația, dar a precizat ca nu poate oferi alte detalii, atat timp cat familia nu este de acord. Veteranul cinematografiei…

- Singuri, batrani, bolnavi si infometati. Aceasta este soarta multor persoane in varsta care trebuie sa indure singuri greutatile vietii. Mai ales pe timpul iernii cand ar avea nevoie de sprijinul unor persoane pentru a le pune lemne in soba. Din pacate, unii dintre ei mor in conditii greu de imaginat,…

- Nu este recomandat sa stai toata ziua sa te gandesti la toate bolile pe care este posibil sa le ai, dar totusi ar fi bine sa stii cate ceva despre simptomele bolilor periculoase, pentru a le descoperi timpuriu. Iata 7 semne ca ai probleme cu inima pe care poate nu le-ai lua altfel in seama si, totusi,…

- O fata de 13 ani din India este protagonista unui caz șocant. In urma unei operații, medicii au scos din stomacul ei un ghemotoc uriaș de par, care cantarea 1,2 kg. Un obicei pe care il are de 7 ani, din cauza unui sindrom de care sufera, i-a pus in pericol viața.

- Tribunalul Galați a ridicat interdicția exercitarii profesiei pentru cinci din cei șapte medici de la Spitalul de Urgența din Galați anchetați pentru ucidere din culpa. Aceștia sunt acuzați ca au ținut in frig un pacient, l-au plimbat intre spitale și nu i-au acordat la timp tratament medical.

- In acest context, este logic sa ne intrebam care sunt cele mai neplacute consecințe ale volumului excesiv de munca asupra sanatații fizice și psihologice a oamenilor, potrivit unei analize a Revistei de Sanatate . Stresul și eliminarea sau reducerea acestuia este elementuil cheie Organismul uman nu…

- Ceața densa care s-a lasat sambata seara in vestul țarii nu le-a facut neplaceri doar șoferilor. Probleme au fost și la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara. Doua aeronave cu pasageri nu au putut ateriza pe aeroport.