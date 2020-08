Stiri pe aceeasi tema

- Marian Manole are nevoie de bani pentru ca dosarul sa ajunga din nou pe mainile procurorilor. Acesta vrea sa afle care a fost de fapt adevarul și ii indeamna pe cei care au iubit-o și inca o iubesc pe "fata cu parul de foc", sa ajute cu cat se poate pentru ca dorința lui sa devina relitate. Scandal…

- Prefectul judetului Buzau, Leonard Dimian a sesizat Parchetul si D.N.A. in legatura cu o serie de aspecte penale savarsite de conducerea Garzii de Mediu Buzau.Dupa ce la inceputul saptamanii reprezentantul Guvernului in teritoriu cerea demiterea de la conducerea Garzii de Mediu Buzau a comisarului…

- Un scandal in toata regula s-a iscat intr-un tramvai din Capitala, din cauza maștii de protecție devenita obligatorie. Un tanar nu s-a conformat noilor prevederi in ceea ce privesc masurile de prevenție și pana la o cearta rasunatoare intre el și ceilalți calatori a mai fost doar un pas.

- Telefonul mobil al președintelui Parlamentului din Catalonia a fost ținta unui program de spionaj care poate fi achiziționat doar la nivel guvernamental, folosit pentru a preveni traficul sau terorismul.

- Recent, Andreea Banica a fost invitata intr o emisiune, unde a lansat din nou un atac public la adresa fostei sale prietene. Razboiul dintre cele doua dureaza de ceva timp si chiar daca nu se stie exact motivul disputei, cele doua nu rateaza nicio ocazie sa se atace, potrivit Romania TV. Andreea…

- Scandal la Administrația Romana a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A, acolo unde, acum mai bine de trei luni, a fost numit director al Directiei Regionale Bucuresti un liberal fara experiența, fost manager de salon de infrumusetare si de service auto. Este vorba despre Florentin Ulmeanu, membru…

- Cantareața Roxen, care urma sa reprezinte țara noastra la concursul muzical Eurovision, a fost agresata de fostul ei iubit, motiv pentru care a depus o plangere la Poliție pe numele acestuia. Tanara artista face acuzații grave.

- Un nou scandal in showbiz-ul autohton. De data aceasta, Dana Roba a fost ținta, iar jignirile au venit din partea Siminei, devenita cunoscuta in Romania in urma participarii la o emisiune tv de tip matrimonial. Jignirile primite de Dana Roba au dus la o plangere la Poliție!