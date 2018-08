Andreea Paun, Griffes: Dezvoltatorii de spatii de birouri si-au reintors privirea catre centrul orasului, insa noul pariu va fi in partea de nord spre Otopeni

Stiri pe aceeasi tema

- Cererea totala de inchiriere pe piata de spatii de birouri din Capitala a scazut la 150.000 mp, in primele sase luni ale acestui an, cu pana la 19%, potrivit companiei de consultanta imobiliara Colliers International. Din aceasta suprafata, companiile...

- La finalul lunii iunie, a fost finalizata conversia etajului 1 a cladirii Moldova Center in zona de birouri, oferind astfel posibilitate de extindere unor chiriasi deja prezenti in cladire. Avand o suprafata totala de birouri de peste 14.000 mp, inchiriata in proportie de 100-, aici lucreaza deja peste…

- Producatorul și retailerul de mobila Mobexpert iși extinde afacerile in imobiliare, construind spații de birouri sau apartamente deasupra magazinelor pe care urmeaza sa le construiasca, in urmatorii ani, la Timișoara, Cluj și Craiova. „Avand in vedere costurile foarte mari pentru terenuri, ca sa recuperam…

- H&M Romania, unul dintre liderii pietei locale de fashion, a inchiriat 1.000 de metri patrati in Unirii View, situata in centrul Capitalei. Cladirea de spatii de birouri va fi finalizata in acest an si va dispune de 19 etaje (73 de metri), cu o...

- Scene socante suprinse pe un bulevard din Capitala. Imaginile, filmate de o camera de supraveghere, arata cum o femeie este batuta cu bestialitate in plina strada. Iar autorul agresiunii ar fi, potrivit martorilor, chiar fiul acesteia. Revoltator este si faptul ca nici un trecator nu intervine…

- Compania de consultanta imobiliara CBRE estimeaza ca segmentul de spatii de birouri va continua sa se dezvolte in ritm accelerat, pe fondul tendintei de crestere a cererii si a unei rate de neocupare mici, de numai 8.4%. Reprezentantii CBRE prognozeaza...

- Daramis, grup imobiliar ceh cu finantatori israelieni, a investit suma de 12 milioane de euro in achizitia, de la Raiffeisen Bank, si re-dezvoltarea unui proiect rezidential situat in zona Pipera din Capitala. Aflat in insolventa de cativa ani,...

- Mai putin de 10% din cladirile de spatii de birouri din Capitala dispun de parcari de biciclete, desi, la nivel european, urmeaza ca astfel de facilitati sa fie integrate in reglementarile privind performanta energetica a cladirilor, potrivit unei...