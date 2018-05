Andreea Moldovan, dirijor în orchestra frumuseții Andreea Moldovan, proaspatul și entuziastul manager regional al companiei AVON, crede ca sloganul “Give her a lipstick and see how she concquers the world” i se potrivește-manușa! Viața profesionala a Andreei Moldovan, general manager Avon pentru Romania, Moldova, Bulgaria, Albania și Macedonia, este strans legata de cea a companiei, in luna martie 2018 ea implinind 20 de ani de cand lucreaza sub umbrela brandului. Mereu i-a placut ceea ce face, din moment ce spune ca, daca ar fi sa dea timpul inapoi, nu ar face schimbari semnificative și s-ar ghida dupa aceleași principii: sa faci ceea ce iubești,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

