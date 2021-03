Aproximativ 90 de copii cu COVID-19 sunt internati la ora actuala, iar cinci dintre ei sunt intubati, a declarat marți secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan. Fostul director medical al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov a precizat ca, la nivelul intregii țari, sunt 120 de paturi la Terapie Intensiva pentru tratarea copiilor cu COVID-19. „Sunt 120 de paturi (de Terapie Intensiva – n.r.) pentru copii la nivelul intregii tari. Sunt ocupate, momentan, cu copii in faza grava, intubati, noua paturi. Este impresionant ca am pus in functiune paturi de terapie intensiva,…