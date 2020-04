Andreea Marin – din mijlocul convoaielor umanitare, pe coperta revistei Unica de mai

Unica de mai este in primul rand despre a fi mai bun cu tine și cu cei din jur, despre empatie si solidaritate. Numai așa putem depași mai ușor momentele dificile, fie ca vorbim despre pandemie sau provocari personale. Iar asta a demonstrat-o din plin Andreea Marin, vedeta de pe coperta revistei Unica de mai . Andreea e ca o forța a naturii, cand iși propune. De data asta a reușit sa mute munții din loc, fara ajutor, daca luam in seama ca a pornit de la zero patru convoaie umanitare cu donații in valoare de 800 de mii de euro pentru cei vulnerabili in fața virusului. Andreea a decis sa puna pe…