Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a uimit audiența unui eveniment dedicat femeilor bolnave de cancer, acolo unde a izbucnit in plans atunci cand a vorbit cu una dintre victimele acestei boli grave. (Console si accesorii gaming) Dupa un schimb de replici si dupa ce au renuntat amandoua la peruca, Andreea Marin a izbucnit…

- Andreea Marin a participat astazi la un eveniment dedicat femeilor bolnave de cancer, acolo unde a intalnit-o pe una dintre victimele acestui boli grave. Dupa un schimb de replici si dupa ce au renuntat amandoua la peruca, vedeta a izbucnit in lacrimi si nu a mai tinut cont de nimic.

- Andreea Marin a trecut prin momente delicate in ultimele zile, iar totul a atins apogeul astazi, cand in urma cu cateva ore, vedeta TV a avut o discuție mai mult decat emoționanta cu o tanara bolnava.

- Andrea Marin, in lacrimi, in urma cu cateva ore, dupa ce vedeta tv a avut o discuție cu o tanara bolnava de cancer. Zana și pacienta respectiva au renunțat la peruci și la machiaj in semn de solidaritate, dar și pentru a arata ca o femeie este frumoasa și fara…masca. Andreea Marin a fost astazi amfitrioana…

- Andreea Marin s-a internat zilele trecute la spital, pentru a-și face un control amanunțit la inima. Recent, a postat un video pe contul sau de Youtube, in care povestește despre un subiect sensibil, ce a facut-o sa lacrimeze. „Ce poate sa imi schimbe radical modul de a vedea lucrurile, de a-mi pune…

- A vazut un baiețel sarac in fața unui magazin de incalțaminte, iar femeia s-a apropiat de el și l-a intrebat ce face acolo. Cu ochii in lacrimi, micuțul i-a spus secretul sau. „I-am cerut lui Dumnezeu sa imi dea o pereche de pantofi”. Impresionata de marturisirea copilului de zece ani, femeia l-a luat…

- Unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi a primit cea mai crunta veste. Este vorba despre Vali Rotari, a carui muzica a bucurat generații intregi. Vali este compozitor, basist și producator, iar cariera pe care și-a ales-o i-a adus numai satisfacții. Din pacate, Vali a fost diagnosticat cu cancer.