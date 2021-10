Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan și Emanuel Necatu s-au desparțit la scurt timp dupa ce s-au casatorit, semn ca flacara iubirii dintre cei doi s-a stins repede. Informația i-a șocat pe fani, care nu se așteptau la o asemenea rasturnare de situație cu maritișul cantareței din Constanța. Vestea ca nu mai formeaza un cuplu…

- Adolescentul in varsta de 13 ani se afla in vacanța, cu intrega familie, in Baile Herculane. La un moment dat, tatal copilului și-a dat seama ca acesta lipsește și ca nu se mai intoarce la hotel, așa ca a dat alarma. Adolescentul a fost cautat de 40 de polițiști, pompieri și jandarmi. Iata unde a fost…

- Vedeta internaționala Cardi B a nascut! Vedeta a dat vestea cea mare pe contul ei personal de Instagram, iar fanii sunt acum in extaz și au luat cu asalt secțiunea de comentarii. Cardi B și soțul ei, celebrul rapper Offset, au devenit astazi parinți pentru a doua oara. Iata ce mesaj emoționant a postat…

- Vestea cumplita pentru o familie din Ploiești! Un baiat de 26 de ani, cautat de parinți de trei zile, atunci cand a plecat de acasa, a fost gasit mort in Portul Tomis. Bogdan inca suferea dupa fosta iubita.

- Marina Carnaț a devenit mama pentru a opta oara. Vestea cea mare a fost data de bloggerița pe o rețea de socializare, unde a publicat prima imagine emoționanta, cu noul membru al familiei, scrie SHOK .md.

- Siti Sarah Raisuddin, insarcinata in opt luni, a fost pusa in coma indusa pentru ca bebelușul ei sa poata fi adus pe lume prin intervenție chirurgicala, deoarece avea un nivel scazut de oxigen.Copilul a fost salvat, deși nu a apucat sa il țina in brațe. Soțul ei a spus ca a avut un ultim apel video…