Stiri pe aceeasi tema

- Lansat in 2012, patru ani mai tarziu decat App Store, Google Play Store implineste 10 ani de cand ofera, sub o forma sau alta, acces la continut digital pentru smartphone-urile cu Android. Cunoscut la inceput drept Android Market, magazinul digital al celor de la Google vindea mult mai multe produse…

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte (FRL), Razvan Pircalabu, a declarat, marti, ca organizarea Campionatelor Europene U17 desfasurate in perioada 13-19 iunie la Sala Polivalenta din Bucuresti a fost un succes garantat. „Dragi sportivi, antrenori, colegi si iubitori ai luptelor. Ieri au plecat ultimele…

- Increderea in presa din Romania a scazut in 2022 cu 11 procente fata de anul 2020, iar increderea in stiri este, de asemenea, in scadere si, totodata, a scazut numarul celor care platesc pentru stirile online, informeaza Digital News Report, lansat miercuri de echipa de cercetare a Facultatii de Jurnalism…

- Virusul variolei maimuței a fost diagnosticat și in țara noastra. Avem deja primele doua cazuri confirmate cu testele de laborator. Primul caz a fost confirmat ieri. Este vorba despre un barbat in varsta de 26 de ani din București. Potrivit Ministerului Sanatații, boala debutase in urma cu patru…

- Primul caz de variola maimuței confirmat in Romania a fost raportat, luni, in București, transmite Ministerul Sanatații. Este vorba de un barbat de 26 de ani al carui partener a calatorit in mai multe țari din Europa cu numeroase cazuri. Ministerul Sanatații a transmis ca barbatul este interat in spital…

- Vineri, 3 iunie 2022, incepand cu ora 18.00, la Centrul Multicultural al Universitații Transilvania din Brașov, va avea loc vernisajul expoziției Pavilionul, aparținand artistei Gabriela Bodin. La eveniment vor participa autoarea expoziției și curatoarea Cristina Simion. In deschidere, Anastasia Barbu…

- Un al treilea convoi de ajutoare pentru Ucraina organizat de Ministerul francez pentru Europa si Afaceri Externe si Ministerul francez de Interne va transporta in Romania, la hub-ul european de la Suceava, vehicule si echipamente de interventie, dar si alimente, a anuntat, miercuri, Ambasada Frantei…