Andreea Berecleanu, un nou mesaj dur postat pe Internet: "Cei care distrug până la autodistrugere" Andreea a postat un mesaj pe retelele de socializare, in care le multumeste tuturor prietenilor virtuali pentru gandurile bune, insa a adaugat si cateva replici dure pentru cei care incearca sa ii denigreze imaginea. “Dragii mei, ce ati facut voi in mai putin de 24 de ore este o energie fantastica, e dragoste, e solidaritate, e atasament, e mai presus de ce poate primi un prezentator de stiri doar printr-o expunere datorata profesiei in sine. Cine ma cunoaste in viata de zi cu zi, imi stie comportamentul. Tot ce fac e firesc, tot ce spun e ce gandesc. Dar voi, ce care m-ati cunoscut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

