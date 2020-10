Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica inchiderea școlilor din București și continuarea cursurilor exclusiv online, dupa ce Capitala a trecut pragul de 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. „Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența va constata depașirea pragului de 3 la mie și va lua…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica inchiderea școlilor din București și continuarea cursurilor exclusiv online, dupa ce Capitala a trecut pragul de 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. El a adaugat ca trebuie parcurși pașii procedurali,iar masura va fi anunțata de Comitetul Municipal…

- Pe ordinea de zi este o propunere de inchidere a activitații operatorilor economici licențiați in domeniul jocurilor de noroc, inclusiv cazinouri, cu excepția pariurilor și loteriilor unde se elibereaza bilet, cu respectarea regulilor de distanțare și a masurilor de siguranța sanitara. De asemenea,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cu foarte puțin timp inaintea alegerilor, prognoza pe care am lansat-o, și anume ca PSD poate caștiga Capitala la un scor de 7 la 0, prinde un contur din ce in ce mai clar. Voi relata in cele ce urmeaza cum Ludovic Orban a declanșat practic o reacție in lanț, care a dinamitat…

- "DSP monitorizeaza spațiile unde este aglomerație și va decide unde este necesar sa se poarte masca in aer liber. Prefectul e in concediul, dar exista subprefect care are delegare. Hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial la trei zile de la adoptare in Guvern. Așteptam decizia DSP București…

- Președintele USR, Dan Barna, a anunțat vineri, ca la sfarșitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidații comuni la primariile de sector din București, in perspectiva alegerilor locale din septembrie. „Da. La scurt timp dupa informala din…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat vineri ca la sfarsitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidati comuni la primariile de sector din Bucuresti in perspectiva alegerilor locale din septembrie. Daca la inceputul saptamanii Barna se plangea…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat vineri ca la sfârsitul acestei saptamâni va avea o întâlnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidati comuni la primariile de sector din Bucuresti în perspectiva alegerilor locale din septembrie.Daca…