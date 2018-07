Andreea Bănică, probleme cu sora sa. “O săptămână m-a bătut la cap” Andreea Banica le-a marturisit prietenilor sai virtuali ce probleme a avut cu sora sa, careia a vrut sa-i faca o surpriza. Luna trecuta, cantareața Andreea Banica și-a aniversat ziua de naștere. Artista a implinit 40 de ani, ocazie cu care a avut parte de un cadou special din partea soțului ei, Lucian. Vedeta i-a spus partenerului ei de viața ca iși dorește o vacanța alaturi de sora sa și sa mearga la cumparaturi. Andreea Banica le-a povestit fanilor sai din mediul online ce reacție a avut sora sa , care a aflat abia in aeroport care urma sa fie destinația. “De ziua mea,Lucian m-a intrebat ce… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu a starnit reacții dupa ce s-a fotografiat in pași de dans intr-un port. Vedeta de televiziune Mihaela Radulescu știe foarte bine cum sa se simta in largul ei oriunde s-ar afla. In California, diva a ieșit la o plimbare pe langa un port. Imbracata intr-o rochie viu colorata, Mihaela…

- Madalin Ionescu a postat imaginile cu dezastrul din Grecia, acolo unde se afla in concediu, pe pagina sa de socializare, informeaza Romania TV. “Am plecat in Grecia pentru o vacanța de vis … Iata ce a ieșit … Prinși de potop ! ??? P.S. In același timp la Moscova erau 35 de grade ! Wtf? Și-a…

- Andreea Banica a povestit care au fost primele cuvinte pe care le-a spus fiul ei, Noah. Cantareața Andreea Banica este o familista convinsa. Este casatorita cu Lucian Mitrea , impreuna cu care are doi copii: Sofia și Noah . Baiețelul vedetei, Noah, a venit pe lume in luna noiembrie a anului trecut .…

- Andreea Banica și-a dezvaluit secretele de frumusețe pe blogul sau. Cantareața Andreea Banica arata foarte bine și este considerata una dintre cele mai senzuale prezențe din industria muzicala din Romania. Andreea Banica a marturisit, pe blogul ei, ca nu este adepta operațiilor. Artista le-a impartașit…

- Cantareata a postat o fotografie cu mama ei, din tinerete, pe o retea de socializare. „Mama! Zambetul, iubirea, sufletul frumos tu mi le-ai daruit. Toata viața voi regreta ca nu pot sa iți mulțumesc pentru ceea ce sunt azi. Imi lipsești enorm…”, a fost mesajul emoționant postat de Andreea Banica, conform…