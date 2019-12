Stiri pe aceeasi tema

- Caștigatorii Galei Elle Style Awards 2019, cel mai spectaculos eveniment din industria de moda, beauty, muzica și lifestyle al anului, sunt desemnați marți seara, in cadrul unei gale spectaculoase care are loc la Palatul Parlamentului.Gala Elle Style Awards 2019 a reunit vedete din Romania și specialiști…

- Este una dintre cele mai frumoase artiste din Romania, are in spate o cariera de zeci de ani, insa de-a lungul vieții Andreea Banica a trecut și prin momente de care iși amintește cu tristețe.

- Andreea Banica este una dintre cele mai longevive și mai de succes artiste de la noi, cu o cariera ce se intinde pe aproape doua decenii. Andreea s-a lansat in muzica cu trupa Exotic, urmata de Blondy, dar a ramas in atenția publicului prin cariera solo.Artista de 41 de ani se menține in forma și asta…

- Ciudata tara mai e tara in care lucrurile bune, de se-ntampla, se-ntampla-ndeobste in ciuda guvernantilor. Guvernanti care din 2012 incoace au fost, cu o mica intrerupere, pesedisti. Cu premieri unul si unul, si unul: Ponta, Grindeanu, Tudose! Si mai ales una - inegalabila, inubliabila, mai nou si prezidentiabila…

- Considerati un simbol a feminitatii si elegantei, pantofii stiletto nu mai stau pe primele rafturi in dulapurile femeilor din Romania. Comoditatea, dar si stilul de viata tot mai activ, le-au determinat pe multe sa renunte la pantofii cu toc cui si sa adopte stilul sport, potrivit cu activitatile zilnice.

- Ies la iveala amanunte necunoscute despre separarea cantareței Claudia Patrașcanu de Gabi Badalu, barbatul cu care artista are doi copii. Gabi Badalau a dat-o afara pe soția sa din vila lui de 400.000 de euro, din Bolintin Vale, in miez de noapte. cea care a ajutat-o pe Claudia Patrașcanu a fost cantareața…