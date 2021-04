Stiri pe aceeasi tema

- O vacanta in Dubai acum costa circa 700 de euro, spun reprezentantii angentiilor de turism, despre destinatia care devine din ce in ce mai preferata de romani. Turistii pot merge in Jeep Safari, sa viziteze Miracle Garden

- Bucurie mare pentru Alina Pușcaș, care tocmai a plecat in vacanța, alaturi de frumoasa ei familie. Indragita prezentatoare de la Te cunosc de undeva și-a anunțat prietenii virtuali ca este cum nu se poate mai fericita, mai ales ca a așteptat cu sufletul la gura aceasta escapada. Iata ce destinație superba…

- Claudia Pavel traiește de parca nici nu ar fi pandemie! Cantareața o ține din vacanța in vacanța prin tot felul de locuri exotice, iar daca mulți ar crede ca iși face de cap prin alte țari, ei bine singurul barbat din viața acesteia este chiar fiul sau in varsta de doar 8 ani. Dar iata ce a dezvaluit…

- Simona Țaranu, una dintre cele mai frumoase prezentatoare de știri din Romania, a profitat de timpul liber și s-a relaxat intr-o vacanța spectaculoasa. Vedeta TV a ales sa petreaca in februarie cateva zile intr-o vacanța exotica și sa fuga de frigul din București. Astfel, Simona a mers in Maldive, unde…

- Andreea Banica are 42 de ani și este mama a doi copii. Artista a reușit sa se refaca dupa cele doua nașteri și sa iși recapete silueta. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le-a dezvaluit fanilor secretele ei. „O viața armonioasa presupune un regim de viața sanatos, mișcare, masaj,…

- Bianca Dragușanu a luat o decizie importanta, dupa ce in urma cu cateva zile a lasat sa se ințeleaga ca s-a desparțit de Gabi Badalau. Vedeta a plecat in vacanța, departe de Romania. Iata pentru ce destinație de vis a optat aceasta.

- Vladuța Lupau e una dintre cele mai apreciate artiste de muzica de petrecere din Romania și iata ca aceasta zi a fost una cu totul speciala pentru ea. Aflata intr-o benzinarie soțul ei i-a facut o surpriza de proporții, iar la scurt timp au plecat in vacanța. Ce destinație au ales cei doi?

- De cateva zile, Oana Roman se afla alaturi de fiica ei intr-un resort de lux din Egipt. Vedeta este atat de mulțumita de destinația aleasa incat le-a aratat tuturor priveliștile de care se bucura zi de zi. Fiica lui Petre Roman are parte de momente de neuitat alaturi de Isabela, care pare la fel de…