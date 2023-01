Stiri pe aceeasi tema

Authorities at the Nadlac II Border Crossing Point caught 57 migrants from Pakistan, Bangladesh, India, Syria and Iraq attempting to illegally cross the state border into Hungary hidden in two long-haul semi-trailer trucks headed for Austria and France.

Politistii de frontiera aradeni au prins 24 de migranti din Bangladesh, Egipt, Maroc si India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Spatiul Schengen, ascunsi in doua autoutilitare, in locuri special amenajate in acest sens.

Iulia Vantur locuiește de aproape 10 ani in India . Mulți se intreaba de ce vedeta care a facut cariera pe post de prezentatoare TV in Romania s-a mutat in India. Ba chiar canta și danseaza in producții de la Bollywood! Dup cum bine știți, Bollywood-ul e o supercetate a filmului in India, un fel de…

Iulia Vantur are probleme cu vocea. Cum se trateaza Iulia Vantur a parasit deja de mai mulți ani Romania și s-a mutat in India, acolo unde și-a construit o cariera de succes. Este actrița la Bollywood și un artist indragit. Revine insa periodic acasa. La fel s-a intamplat și zilele trecute, cand Iulia…

Iulia Vantur se bucura de o cariera fulminanta in industria muzicala din India, fiind una dintre cele mai apreciate artiste de la Bollywood. Frumoasa blondina a vorbit despre cat de mult a sprijinit-o și a ajutat-o iubitul ei, Salman Khan, in indeplinirea visului ei. Iulia Vantur, despre cat de greu…

Iulia Vantur, in varsta de 41 de ani și actorul Salman Khan, in varsta de 56 de ani, formeaza un cuplu de aproape 10 ani. Fosta prezentatoare TV se afla in Romania, insa in curand, se va intoarce in India. Invitata in cadrul emisiunii „Teo Show", vedeta a vorbit despre cat de mult a ajutat-o iubitul…

Timis immigration officers found three nationals of Bangladesh and two of India on a mission on Monday to prevent and combat illegal stay in Romania of foreign nationals., told Agerpres.

Iulia Vantur a fost invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a povestit despre viața neștiuta a iubitului ei, Salman Khan. Fosta prezentatoare de la PRO TV a vorbit și despre parinții actorului din India.De ani buni, Iulia Albu s-a mutat in India, acolo unde traiește și o frumoasa poveste de dragoste…