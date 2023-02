Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și Andreea Antonescu nu stau pe ganduri și acționeaza atunci cand iși doresc ceva. La ce strategie au apelat cele doua artiste la America Express - Drumul Aurului. Ce a enervat-o pe Doina Teodoru, iubita lui Catalin Scarlatescu, in timpul probei.

- Ediția de aseara, America Express, a fost una plina de adrenalina și tensiune, intre participanți. Cele trei echipe care au intrat la jocul pentru amuleta au avut parte de o serie de probe inedite care le-au pus la incercare mai multe abilitați.Concurenților le-au fost, din nou, puse la incercare limitele…

- In aceasta ediție s-a jucat caștigarea ultimului joker din Guatemala. S-au calificat doar trei echipe care s-au duelat pentru avantaj in fața oponenților. Cu un scor de 3 la 1, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au reușit sa se claseze pe primul loc și sa se bucure de beneficiile obținute.

- Situație incredibila la America Express. Chef Catalin Scarlatescu a fost palmuit de catre o localnica din Guatemala, in cadrul unei misiuni din competiție. Reacția incredibila a juratului de la Chefi la Cuțite. Ce a spus partenera lui, Doina Teodoru. America Express ține telespectatorii cu sufletul…

- Andreea Balan, in lacrimi la America Express. Pe ruta show-ului de divertisment filmat in Mexic, Guatemala și Columbia, ce depașește 7.000 de kilometri, concurenții au intalnit oameni cu povești extraordinare de viața. Așa s-a intamplat și in cazul juratei de la „Te Cunosc de Undeva”, care nu și-a putut…

- Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu formeaza unul dintre cuplurile preferate ale fanilor America Express. Deși sunt impreuna de un an de zile și ceva, dupa cum a spus chiar juratul de la Chefi la Cuțite, cei doi nu ar fi vorbit despre mariaj, pana acum. Cu toate acestea, un alt concurent pare sa-i…

- In ediția din aceasta seara din America Express - Drumul Aurului, de pe 15 ianuarie, Andreea Antonescu, Andreea Balan și Puya s-au emoționat pana la lacrimi atunci cand au ajuns in fața șamanului, iar cantarețul a dezvaluit drama prin care a trecut familia lui. Iata ce au transmis concurenții!

- Andreea Balan are parte din nou de o experiența deosebita. Fanii ei au observat cum in ultima perioada blondina a ales trairile aparte din ,,America Express” și din India. Celebra jurata de la emisiunea ,,Te cunosc de undeva” s-a filmat in timp ce se plimba cu o caruța și se bucura de peisajele deosebite…