Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bontea și Razvan Fodor sunt incoronații sezonului 3 de Asia Express, ce care au plecat acasa cu premiul cel mare in valoare de 30 de mii de euro. In calitate de fost caștigator al celui mai dur reality show din Romania, bucatarul a dezvaluit care sunt echipele sale favorite din acest sezon. Chef…

- Un politician pro-rus și fost deputat ucrainean, Oleg Țariov, se afla la terapie intensiva dupa ce a fost impușcat, au informat vineri agențiile de presa ruse, conform Reuters, scrie Rador Radio Romania.„Starea lui e foarte grava”, a declarat vineri un guvernator instalat de ruși in regiunea Zaporojie,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat identificarea soluțiilor pentru eliminarea inechitaților salariale din educație. Șeful Executivului a avut noi consultari cu reprezentanții sindicatelor din invațamant.

- Deficitul bugetar al Romaniei ar putea creste, in acest an, pana la 5,7%, ca urmare a implementarii legii privind masurile fiscal-bugetare pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament, a declarat, miercuri, la Kiev, premierul Marcel Ciolacu, relateaza Agerpres. El sustine ca noua tinta…

- In intreaga zona a “operatiunii militare speciale”, asa cum numeste Putin oficial razboiul, fortele rusesti si-au imbunatatit pozitia si se afla intr-o faza de “aparare activa”, a afirmat Putin. Ministerul Apararii din Moscova a raportat ca au fost doborate 27 de drone ucrainene, majoritatea in regiunea…

- Razboi in Ucraina, ziua 596. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat astazi ca trupele ucrainene rezista in Avdiivka și ca unitatea acestui popor este cea care va determina cum se va incheia razboiul in Ucraina.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va sustine un discurs, marti, in plenul reunit al Parlamentului, incepand cu ora 17.00. Sedinta comuna a Parlamentului, programata marti, se amana pentru miercuri, de la ora 13.00, au decis Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului.…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a declarat miercuri „convins” ca Statele Unite vor continua sa sprijine efortul de razboi al Ucrainei, in pofida controverselor politice pe aceasta tema la Washington, relateaza AFP. „Sunt complet convins ca Congresul american va face tot ce este necesar pentru ca Ucraina…