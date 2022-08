Andreea Antonescu, gravidă din nou. Surpriză, cine va fi tătic Andreea Antonescu este in culmea fericirii. Solista este gravida din nou și urmeaza sa aduca pe lume un nou copil. Fosta fetița teribila a showbizz-ului romanesc de la sfarșitul anilor ’90 (alaturi de Andreea Balan a format duo-ul de succes Andre), nu mai ascunde sarcina, destul de avansata (este in cel de-al doilea trimestru), nici numele alesului sau, nimeni altul decat Victor Vranceanu, cunoscutul prezentator de emisiuni sportive. Cei doi au ținut la secret idila, mai ales ca Andreea Antonescu (ce implinește luna viitoare 40 de ani) nu a divorțat inca de Traian Spak, primul sau soț și tatal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

