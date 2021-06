Andrea Ivanova, femeia cu cele mai mari buze din lume, s-a operat din nou! La doar 23 de ani, a ajuns de nerecunoscut / GALERIE FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- De la prima apariție TV și pana astazi, Bianca Dragușanu a trecut prin numeroase schimbari, insa vedeta nu vrea sa se opreasca aici. Diva a intervenit mult la chipul sau, dar și la culoarea parului, dar stați sa vedeți majoritatea transformarilor celui mai controversat personaj din showbiz.

- Cauți un cadou care sa nu ramana uitat pe un raft, ci unul care sa fie și util?! De curand s-a deschis magazinul ABC Best Price in zona Doi Stejari, Focșani. Ionuț Baciu, administratorul magazinului, spune ca acest concept vine in sprijinul celor care sunt in cautarea unui cadou care sa imbine utilul…

- Un inger a coborat pe scena „Romanii au talent‟ și a cucerit juriul. S-a intamplat la preselecțiile din vara anului trecut, cand Irina Ștefania Murgu, un copil frumos și bland din Unirea, Odobești, a urcat pe scena emisiunii-concurs difuzata pe postul PRO-TV. Pentru ca vocea care se ascunde in trupul…

- Pastele este intotdeauna primavara si de aceea printre simbolurile acestei sarbatori sunt iepurasii si puii de gaina. Vedeti cateva imagini potrivite pentru aceasta perioada surprinse in Iasi de Dan Luca. Aceste fotografii frumoase reprezinta viata, renasterea, miracolul.

- Un incendiu a izbucnit marți dupa-amiaza, la un vagon de dormit amplasat pe o proprietate privata, in orașul Strehaia, județul Mehedinți. Un barbat de 90 de ani a fost gasit decedat in urma incendiului. Doua echipaje de pompieri din cadrul Stației Strehaia au intervenit cu ambulanța SMURD și o autospeciala…

- Parcul Primaverii din cartierul Manaștur, municipiul Cluj-Napoca, va fi reamenajat. Dupa modernizare, spațiul verde va fi de nerecunoscut și admirat de clujeni. În galeria foto puteți observa cum va arata zona și aleile pe care…

- Infrastructura județului este principala prioritate a conducerii Consiliului Județean Botoșani, se arata intr-un comunicat de presa transmis in urma cu puțin timp. Dupa ce la finele saptamanii trecute s-au demarat lucrarile la sectorul de drum Prajeni – Plugari, din aceasta saptamana s-au redeschis…

- Presedintele Klaus Iohannis, insotit de premierul Florin Citu si mai multi ministri, a descins in patria pepenilor, Dabuleni, Dolj, ca sa planteze salcami. Iohannis si Citu - Operatiunea „Salcamu'“ in patria pepenilor 1 de 16