Banca Centrala Europeana spera ca institutiile financiare din zona euro isi vor vinde curand activele lor din Rusia, a afirmat Andrea Enria, presedintele Consiliului de supervizare bancara din cadrul BCE, in conditiile in care Moscova se afla aproape de a intra in incapacitate de plata, transmite Reuters. In timp ce economia rusa este puternic afectata de sanctiunile occidentale impuse in urma invadarii Ucrainei, multi creditori din zona euro, inclusiv Societe Generale (Franta) si Raiffeisen Bank International (Austria), au plecat sau cauta sa paraseasca tara. „Toate bancile europene spun ca vand,…